Unicredit, sottoscritto minibond di 1,5 milioni di euro emesso da Sincronis

(Teleborsa) - Sostenere i piani di crescita e di investimenti della società. Con questo l'obiettivo Sincronis – società che opera nel settore delle tecnologie biomediche da oltre vent'anni e fornisce una gamma completa di prodotti e servizi per la sanità, inclusi ospedali, cliniche e laboratori di analisi – ha emesso un minibond di 1,5 milioni di euro sottoscritto interamente da UniCredit. Il prestito obbligazionario, con Certificazione ESG Cerved, ha una durata quinquennale.

"Questa operazione è una opportunità importante per la nostra Società, per supportare e consolidare la crescita, in un momento di forte sviluppo di nuove attività – dichiara Danilo Gennari, presidente di Sincronis –. Intendiamo con questo sostegno portare in modo sempre più ampio le nostre soluzioni innovative nel mercato delle apparecchiature biomediche, in un periodo decisivo per il rinnovamento di tutto l'ambito Health Care".

"Supportiamo le imprese innovative della nostra Regione offrendo loro forme alternative di finanziamento degli investimenti, come i minibond, segmento in cui UniCredit è leader in Italia – afferma Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di UniCredit –. Siamo molto fieri di sostenere gli ambiziosi piani di investimenti e sviluppo di Sincronis e di aver strutturato un minibond, correlato a obiettivi ESG. La continua evoluzione di un'impresa nell'ottica di uno sviluppo sostenibile è oggi un'esigenza prioritaria. I parametri e i criteri ESG stanno diventando ormai standard operativi a cui gli operatori di un'azienda si devono ispirare. Disegnare e attivare progetti e processi che permettono alle imprese di migliorare il loro impatto ambientale e sociale è un'opportunità da cogliere e una sfida cruciale da vincere per assicurare longevità e benessere alle imprese e ai territori in cui operano".

Il prestito obbligazionario emesso da Sincronis – sottolinea Unicredit in una nota – rientra a tutti gli effetti tra gli strumenti di finanza sostenibile offerti da UniCredit, che ha interamente sottoscritto il Sustainability-Linked Bond. L'operazione finanziaria prevede ulteriori benefici in termini di tasso per l'azienda al miglioramento del rating di sostenibilità – ESG della società (rating elaborato da Cerved).