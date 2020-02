Unicredit sotto pressione con rumors dimissioni Mustier

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata difficile per, che conferma un ribasso del 2,16%. Il titolo risente delledi Bloomberg, che parlano di un, giàper l'incarico di verticeIn realtà, non confermate, che vedononel CEO ad interim di HSBC. Ma certamente, questa eventualitàdel mercato italiano, che puntano molto sulla, in carica già da 4 anni e con all'attivo il successo dell'ambizioso. Dopo l'auterity che ha contraddistinto questi ultimi anni, infatti, si scommette sull', che accrescerà la remunerazione degli azionisti.Tornando alla performance di Unicredit in Borsa, l'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva, Sebbene il breve periodo metta in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 13,58 Euro. Primo supporto visto a 13,25. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 13,08.