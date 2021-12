Unicredit sostiene società Fontana Pietro: finanziamento di aggiudica garanzia BEI

(Teleborsa) - UniCredit supporta i piani d'investimento di Fontana Pietro, capogruppo di Fontana Group, specializzata nell'attività di engineering, costruzione stampi e produzioni di carrozzerie e arredi di design in alluminio, rivolti ad un segmento di mercato luxury. La banca ha finalizzato un'operazione di finanziamento da 15 milioni di euro, con durata di 6 anni, assistito da Garanzia BEI Risk Sharing sul 75% dell'importo.



Fontana Group è un'azienda a proprietà familiare, nata nel 1956 come officina per lavorazioni meccaniche e di tranciatura, divenuta una multinazionale con un solido posizionamento su scala mondiale e nove siti operativi in Italia e all'estero. L'azienda è da sempre impegnata a perseguire i suoi obiettivi in termini di innovazione e di sviluppo sostenibile e nel 2020 ha redatto il suo primo report di sostenibilità.



"Siamo molto soddisfatti della fiducia ricevuta da UniCredit e del supporto finanziario che ci permetterà di dare seguito agli importanti investimenti previsti per i prossimi anni", ha affermato l'Ad Walter Fontana, ricordando che "il segmento Luxury del settore automotive ha in previsione importanti sviluppi che vedono l'alluminio protagonista".



"UniCredit ha ben presente l'importanza di sostenere gli investimenti di aziende virtuose, come Fontana Pietro, che fanno dell'innovazione e della sostenibilità i propri punti cardine", ha dichiarato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit.