UniCredit sigla accordo con sindacati: 5.200 uscite e 2.600 assunzioni

(Teleborsa) -che prevedenei prossimi 4 anni enello stesso arco temporale.Lo rende noto il Gruppo, specificando che ai dipendenti in uscita sara` offerto un piano di prepensionamenti volontari con accesso al Fondo di Solidarieta` di settore, mentree adibiti a nuovi ruoli professionali.Con l'accordo UniCredit si impegna ade un aumento delle competenze digitali della forza lavoro. Inoltre, 900 apprendistati saranno confermati in contratti di lavoro a tempo indeterminato.UniCredit ha poi confermato il rafforzamento e la, per l'accentramento di attivita` di back office e di gestione della clientela.A ciò si aggiungonodei propri dipendenti attraverso, ad esempio, l'introduzione di un congedo di paternita` retribuito di 10 giorni e l'aumento progressivo dell'importo del buono pasto.Il contributo al fondo pensione aumentera` al 4% per gli apprendisti durante i primi tre anni di lavoro. Inoltre, le attuali polizze assicurative sulla salute e sulla vita vengono confermate in modo strutturale.È stata inoltre introdotta una nuova copertura assicurativa in caso di premorienza per proteggere i dipendenti che hanno sottoscritto un mutuo.Il Gruppo ha infinedi 1.430 euro a Conto Welfare (880 euro in forma monetaria), con un aumento medio del 10% su base annua, riconoscendo in tal modo il contributo dei dipendenti italiani alla produttivita` e alla redditivita` nel 2019.