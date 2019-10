Unicredit si prepara a cedere 6 miliardi di NPL

(Teleborsa) - L'istituto di credito di Piazza Gae Aulenti si appresta a vendere crediti deteriorati per un valore nominale di circa 6 miliardi di euro.



L'operazione con cui si intende deconsolidare gli NPL ribattezzata "Project Prisma" accelera di fatto la pulizia del bilancio di Unicredit in vista del nuovo piano su cui la banca guidata da Jean Pierre Mustier alzerà il velo a dicembre.



La cartolarizzazione ha ottenuto dall'agenzia tedesca Scope Ratings una valutazione "BBB+".



Il portafoglio include sofferenze garantite e non garantite concesse a privati. © RIPRODUZIONE RISERVATA