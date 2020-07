Unicredit si allinea a raccomandazione BCE su pagamento dividendi 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia, che ha sollecitato le banche a non pagare dividendi e non efettuare buyback per tutto il 2020.La banca conferma dunque che. Tale iniziativa non impatta però i pagamenti di cedole su strumenti obbligazionari AT1 e CASHES.Qualora la BCE decidesse di non estendere la raccomandazione per il 2021 e oltre, UniCreditprevista da piano Team 23, per l'esercizio finanziario 2020 e negli anni successivi. Ciò significa che UniCredit distribuirà, come annunciato, ilagli azionisti.La banca poi porrà comeun dividendo in contanti dele une manterrà l'impegno a restituire gradualmente il capitale in eccesso agli azionisti, per la porzione al di sopra della fascia superiore del suo target di 200-250bps CET1 MDA buffer.A partire dal 2021 e per il resto del piano Team 23, qualsiasi distribuzione straordinaria di capitale sarà basata sull'eccedenza sostenibile del CET1 MDA buffer previsto.Per mantenere un approccio conservativo al calcolo della propria posizione di capitale, UniCredit accantonerà già il dividendo in contanti per l'anno fiscale 2020 ad un tasso del 30% dell'utile netto sottostante.