(Teleborsa) - L'ipotesi che il Tesoro possafa scattare il titolo in Borsa. L'istituto di credito si attesta infatti a 8,211 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 8,353 e successiva a 8,651. Supporto a 8,055.In questi giorni Unicredit sta lavorando su due fronti caldi: da un lato il, con il prossimo CdA di mercoledì 13 che dovrà stringere sulla rosa dei nomi per la scelta del successore del CEO uscente Mustier, dall'altro l'operazione didel bilancio della banca milanese. Proprio su quest'ultima, il Tesoro, per rendere più appetibile la fusione con MPS, potrebbe mettere sul piatto risorse maggiori, secondo quanto riporta Il Messaggero.Il piano originario era di farcirca 14 miliardi didi Unicredit, ma ora l'intervento della società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati dovrebbe salire(su un totale di 22,7 miliardi di NPL di Unicredit). Se questa operazione andasse in porto, e considerando anche l'aumento di capitale di MPS (con apporto di risorse del MEF), ilTutto ciò potrebbe convincere anche la Delfin di, lae la(che sommate controllano il 5% di Unicredit) della bontà dell'operazione, visto che avevano ribadito la loro contrarietà.