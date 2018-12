Unicredit, Saccomanni: nostra presenza in Turchia è strutturale

(Teleborsa) - La presenza di Unicredit in Turchia è "un fatto strutturale di lungo periodo". Lo afferma il Presidente dell'istituto di credito di Piazza Gae Aulenti, Fabrizio Saccomanni a margine dell'Italy Corporate Governance Conference che ricorda come "ci siamo stati attraverso altre fasi di alti e bassi e continuiamo".



E, alla domanda se non fosse da rivedere la governance in Yapi Kredi, di cui Unicredit controlla il 40%, ha risposto: "quello che va rivisto è la strategia di politica economica del Governo turco, che tuttavia mi sembra intenzionato a ridurre l'inflazione, a rilanciare l'attività economica e le esportazioni, che stanno andando molto bene".



L'economia turca è solida e robusta - ha aggiunto Saccomanni - "c'è una grande capacità manageriale, c'è una componente di giovani attivi in tutti i settori ed è senz'altro una cosa su cui puntare".



© RIPRODUZIONE RISERVATA