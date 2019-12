UniCredit, regolamento obbligatorio Certificate

(Teleborsa) - In relazione al regolamento obbligatorio dei "Secured Equity Linked Certificates to be Mandatorily Settled in Ordinary Shares of Bank Pekao S.A. on or before 15 December 2019", ISIN: XS1535066556, emesso da UniCredit, si comunica che in data 16 dicembre 2019 i Certificate in circolazione saranno regolati sulla base del rapporto di regolamento definitivo pari al 100%. Saranno pertanto attribuite 10.000 azioni ordinarie Bank Pekao S.A. (BP) per ogni Certificate.



Essendo pervenute comunicazioni di regolamento in relazione a tutti i Certificate in circolazione, sulla base dei termini e condizioni dei Certificate, alla Data di Regolamento UniCredit farà in modo che siano attribuite complessivamente 16.430.000 Azioni BP ai possessori di detti Certificate. © RIPRODUZIONE RISERVATA