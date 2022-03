S&P taglia il rating della controllata russa di Unicredit. Ma il titolo rimbalza in Borsa

S&P ha tagliato il rating di quattro banche russe, fra cui la controllata di Unicredit. Le altre tre sono la filiale in Russia dell'austriaca Raiffeisenbank, Gazprombank e Alfa-Bank.

Il rating è stato messo sotto osservazione con implicazioni negative in quanto le banche, spiega l'agenzia di valutazione del debito, devono affrontare accresciuti rischi geopolitici ed economici. Il voto sui quattro istituti, inclusa Unicredit Bank Ao, passa da "BB+/Watch Neg" a "BBBB-/Stable/A-3".

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Ucraina, l'assedio continua IL PERSONAGGIO Abramovich, lo strano paciere LA GIORNATA Ucraina-Russia, negoziato e bombe UCRAINA Ucraina, i mercenari Wagner a Kiev. Obiettivo: uccidere Zelensky IL CASO La Russia chiude lo spazio aereo a 36 Paesi (Italia compresa):... MOSCA Gli oligarchi russi si ribellano alla "guerra di...

«A nostro avviso l'escalation della tensione tra Russia e Ucraina, le operazioni russe in Ucraina e l'ampiamento delle sanzioni contro la Russia potrebbero portare a condizioni che alla fine destabilizzeranno l'economia russa e il sistema finanziario», afferma l'agenzia americana.

Ucraina, ecco Abramovich lo strano paciere: amico fraterno dello Zar chiamato al tavolo di Kiev

La decisione di S&P arriva in seguito al downgrade della Russia del 25 febbraio scorso. La società di rating ha inoltre messo i giudizi sulle istituzioni finanziarie russe, sulle loro emissioni di debito, sulle filiali e sulle entità correlate in CreditWatch con implicazioni negative, a causa degli elevati rischi geopolitici ed economici che dovranno affrontare.

Nonostante il taglio del voto oggi il titolo di Unicredit rimbalza in Russia con le altre azioni del credito italiane. È il giorno della riscossa infatti per le banche tricolori in Piazza Affari, colpite duramente la vigilia, in seguito ai timori per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il rimbalzo interessa soprattutto Unicredit (+3,95% a 11,83 euro), che aveva scontato la maggior esposizione in Russi. Il titolo della banca guidata da Andrea Orcel dal giorno dell'invasione russa nonostante il recupero di oggi ha perso comunque il 18% circa.

Nei giorni scorsi un rapporto della banca americana Citi ha affermato che gli istituti europei più esposti verso la Russia si trovano in Francia, Italia e Austria e che i più coinvolti dalla crisi sono la francese Société Générale e appunto Unicredit. L'esposizione verso Mosca, anche nei due casi peggiori citati, resta comunque limitata.

Putin: gli oligarchi, la piazza e il silenzio di Lavrov. Le ore più difficili del capo del Cremlino

In particolare, per quanto riguarda Unicredit l'esposizione è di poco superiore a 14 miliardi di euro (2,6% del totale del gruppo). Nel 2021 la Russia ha generato per il gruppo italiano un utile netto di 180 milioni di euro (4,6% del totale). Nei giorni scorsi un portavoce dell'istituto ha spiegato tuttavia che «la nostra banca in Russia rappresenta circa il 3% dei ricavi e del capitale allocato del gruppo. Tutte le esposizioni presentano un elevato grado di copertura. La nostra controllata è molto liquida e autofinanziata», aveva aggiunto.

Fra le italiane anche Intesa Sanpaolo è esposta verso la Russia, ma meno di Unicredit e per questo è stata risparmiata dalla scure di S&P. Secondo i dati di Autonomous Reserch, l'esposizione complessiva della banca guidata da Carlo Messina è di circa 5,5 miliardi di euro con un'incidenza dell'1% sul totale dei prestiti e Unicredit. Il gruppo in Ucraina, con la controllata Pravex, ha asset totali per un valore di 300 milioni, mentre in Russia si arriva a circa 1 miliardo. Complessivamente Mosca e Kiev rappresentano appena lo 0,1% delle attività totali della banca italiana.

S&P's ha ricordato infine che le sanzioni di Stati Uniti e Unione europea vietano i rapporti con diverse banche e le loro filiali e hanno introdotto restrizioni, comprese le restrizioni alle operazioni con la Banca centrale russa. Questo mette a rischio le prospettive di crescita a lungo termine del Paese e può renderlo meno attraente per gli investitori a medio e lungo termine. Inoltre, possibili ulteriori sanzioni, potrebbero limitare ulteriormente l'accesso della Russia all'economia globale e ai mercati finanziari e danneggiare il suo settore finanziario. Finora quest'anno, il valore del mercato azionario russo è sceso di oltre il 40%.