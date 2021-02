© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di UniCredit, per assicurare la piena continuità manageriale alla guida del gruppo, ha nominatocome, per il periodo che intercorre tra leeffettive da domani, e l'inizio dell'incarico di Andrea Orcel come nuovo CEO.Il CdA ha infatti identificato formalmente Orcel quale candidato alla carica di amministratore delegato in occasione della prossimae dell'approvazione in odierna dei risultati al 31 dicembre 2020. Il contratto di Jean Pierre Mustier è stato risolto anticipatamente, a far data da domani, 11 febbraio 2021."A nome del consiglio di amministrazione e di tutta UniCreditper aver guidato il gruppo in questi anni con successo - ha commentato- Con la sua vasta esperienza, Ranieri garantirà la continuità operativa e la prosecuzione del nostro impegno nel raggiungere gli obiettivi del gruppo, fino alla nomina di Andrea Orcel ad amministore delegato dopo l'assemblea degli azionisti".A de Marchis sono state trasferite tutte ledeleghe ad oggi attribuite all'amministratore delegato edel gruppo che al momento ricopre. Dopo aver ricoperto diverse posizioni di rilievo nel gruppo General Electric dal 1990, Ranieri de Marchis è entrato in UniCredito Italiano nel 2003 come CFO del Gruppo. Tra il 2005 e il 2009 ha ricoperto anche la carica di vice direttore generale. Nel 2009, de Marchis è stato nominato responsabile dell'Internal Audit e nel 2016 co-Chief Operating Officer, ruolo che ricopre tuttora.