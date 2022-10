Unicredit primo gruppo bancario UE a ottenere valutazione ESG di GRESB

(Teleborsa) -ad aver ottenuto unache vale circa 5 miliardi. Gli asset analizzati includono immobili distribuiti in vari paesi dell'Europa Centrale e Orientale in cui la banca opera."I principi ESG sono al centro di tutte le nostre attività immobiliari. Come banca continuiamo a impegnarci per valutare, monitorare e migliorare costantemente la performance ESG dei nostri asset e dei relativi processi di gestione", commenta, Head of Group Real Estate in UniCredit, aggiungendo "il progetto GRESB rappresenta un esempio tangibile dei nostri impegni di sostenibilità, rafforzando ulteriormente la nostra leadership nell'implementazione di iniziative ESG innovative".è un meccanismo di scoring e benchmark ESG globale, fondi di proprietà privata, sviluppatori e investitori del settore immobiliare. Nel 2021, più di 1.500 società hanno partecipato al processo valutativo che copre 5.700 miliardi di dollari di asset in gestione e 117.000 asset in 66 Paesi.Questa iniziativa rappresenta unche si propone comerelativi alla gestione immobiliare. L'obiettivo rimane sempre quello digrazie aun monitoraggio continuo delle performace ESG degli immobili.progressivamente la suaaccrescendo la quota diutilizzata nelle sue sedi (nel 2021 era già l'80%a livello di gruppo con punte del 100% in Italia e Germania e 98% in Austria). Inoltre, UniCredit è stata la prima banca in Italia a firmare un, un produttore specializzato in energia rinnovabile per alimentare i suoi data centre in Italia. Infine, il Gruppo continua ad adottare misure di efficienza energetica pere raggiungere l'obiettivo Net Zero sulle proprie emissioni entro il 2030 e sulle emissioni finanziate entro il 2050.