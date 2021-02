© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Il nuovo AD e il CdAe la comunicheranno al mercato nei tempi adeguati". Lo ha dichiarato il CFO di UniCredit,, nel corso di una conference call al termine di una giornata significativa per la banca milanese. Ieri non sono stati solo presentati i conti dell'istituto, ma sono state formalizzate le dimissioni di Jean Pierre Mustier, effettive da oggi, ed è stato nominato, fino all'inizio dell'incarico di Andrea Orcel come nuovo CEO (che sarà effettivo dopo l'assemblea dei soci del 15 aprile).Di sicuro il nuovo CEO dovrà raccogliere il testimone in un momento non positivo per l'istituto milanese, come hanno indicato i conti presentati ieri: nel 2020 isono stati di 17,1 miliardi di euro,sul 2019, con unadi ricavo, tra cui un calo del margine di interesse (-6,3%), delle commissioni (-5,2%) e dell'attività di intermediazione (-15,4%).Il CEO uscente Mustier è stato comunque positivo sul futuro di UniCredit: "La nostra capacità di affrontare con successo gli ultimi 12 mesi è stata possibile grazie agli importanti punti di forza della banca, che vanta une una focalizzazione sul conseguimento di risultati sostenibili a lungo termine".Nel comunicato diffuso dall'istituto, Mustier ha voluto anche dare il benvenuto al successore Orcel: "Desidero dare ilal mio successore, Andrea Orcel, che entrerà nella banca dopo l'assemblea degli azionisti di aprile. Andrea porta al gruppo un patrimonio di esperienza e una straordinaria serie di risultati nella finanza internazionale.".