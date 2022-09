Unicredit per l'Italia mette a disposizione 8 miliardi per sostenere famiglie e imprese

(Teleborsa) -con il lancio del uovo piano, con cuia supporto del Paese.Le imprese e le famiglie italiane - ricorda l'Istituto - alle prese con il vertiginoso aumento dei costi energetici e delle materie prime, affrontano una crisi economica dai risvolti e dai tempi indefiniti e una spirale negativa di aumenti generali dei livelli dei prezzi di beni e servizi. Per questo, UniCredit presenta una serie di iniziative volte a sostenere il reddito disponibile delle famiglie e la liquidità delle aziende italiane.Fra queste un, erogabile tramite CreditPiù con una durata da 3 a 36mesi e un preammortamento fino a 6 mesi.Al via una serie dicomplessivamente. Fra queste la possibilità dio la spesa del mese delle famiglie, grazie a Carta Flexia ed un piano fino a 6 mesi a tasso e commissioni zero. L'iniziativa coinvolgerà 1,4 milioni di clienti privati e sarà valida dal 1° Ottobre al 31 dicembre. Entro il 31 dicembre è prevista anche unache non abbiano già beneficiato di garanzie pubbliche. Infine, grazie al modulo, UniCredit continua a mettere a disposizione la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per 12 mesi, ridefinire la rata mensile o posticipare il pagamento della rata fino a un massimo di 3 rate."Il complicato contesto internazionale sta avendo effetti negativi sui redditi e i risparmi delle famiglie italiane, causati in particolare dagli aumenti eccezionali dei costi dell'energia e delle materie prime che stanno determinando una spinta inflattiva pericolosa", ha spiegato, CEO di UniCredit, che assicura "come banca non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto nei momenti più difficili attraversati dal nostro Paese"."UniCredit è stata sempre vicina alle esigenze delle comunità locali e vogliamo aiutarle anche in questo momento difficile contraddistinto dalla perdita di potere d'acquisto delle famiglie e da un rischio di contrazione degli investimenti delle aziende", ha aggiunto, Deputy Head di UniCredit Italia.