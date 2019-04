Unicredit pensa alle nozze con Commerzbank

(Teleborsa) - Sotto i riflettori a Piazza Affari il titolo Unicredit, dopo le indiscrezioni stampa del Financial Times su un interesse per Commerzbank.



La banca italiana starebbe pensando di acquisire una quota rilevante dell'istituto di credito tedesco per poi fonderlo con la controllata tedesca HypoVereinsbank.



Negativo l'avvio degli scambi del titolo Unicredit sulla borsa italiana, dove accusa una flessione dell'1,18%, mentre a Francoforte il titolo Commerzbank guadagna il 3,29%. © RIPRODUZIONE RISERVATA