(Teleborsa) - Promuovere attività con un impatto sociale positivo, sostenendo privati, microimprese e imprese sociali. Questo l'obiettivo di. Tre – come spiega a Teleborsa– i filoni di intervento:Partito dall'Italia, e successivamenteil programma Sib si concentra sull'attivazione di nuove linee di credito, sulla condivisione del know-how finanziario e aziendale della Banca con le comunità e sulla creazione di reti tra organizzazioni accomunate da obiettivi a positivo impatto sociale, come le associazioni di promozione sociale, quelle di categoria, le fondazioni e le istituzioni pubbliche.Il Gruppo ha, inoltre, sostenuto la creazione diche fornisce attività di mentoring, formazione e molteplici competenze a individui di talento, a micro imprese e a imprese sociali meritevoli.In termini di risultati – afferma Pascazio – "dal dicembre 2017mentre per quanto riguarda ie abbiamo erogato. Nell'attività di– sottolinea il Responsabile Sib – sono statiSocial Impact Banking (Sib) è il programma attraverso il quale Unicredit intende fornire il proprio sostegno allo sviluppo di una società più equa e più inclusiva. Si rivolge a microimprenditori, a imprese sociali profit e no profit che intendono sviluppare progetti a impatto sociale, e ai giovani a favore dei quali abbiamo dei programmi di educazione finanziaria.Per quanto riguarda il microcredito forniamo ai microimpreditori che intendono sviluppare delle nuove imprese non solo i finanziamenti ma anche la disponibilità di tutor che li possano affiancare nei primi tempi della loro attività e dei servizi che possano consentire loro, ad esempio, l'accesso a delle piattaforme digitali attraverso le quali sviluppare il business plan della propria iniziativa. Per quanto riguarda, invece, l'Impact Financing finanziamo imprese sia profit che no profit che sviluppano progetti a forte impatto sociale. Con i promotori di queste iniziative condividiamo gli obiettivi di impatto sociale che l'iniziativa intende raggiungere e, al raggiungimento di questi obiettivi, forniamo delle liberalità o ulteriori fondi per far diminuire il costo del finanziamento che già viene erogato a condizioni più vantaggiose. Infine, nell'ambito dell'educazione finanziaria, il nostro programma "Startup your life" realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione fornisce ai giovani dal terzo al quinto anni degli istituti superiori delle prime nozioni economiche e di imprenditorialità.Dal dicembre 2017, sul fronte del microcredito, sono stati erogati fino ad oggi più di 44 milioni di euro a favore di più di 2200 beneficiari. Per quanto riguarda i finanziamenti all'impatto sociale abbiamo erogato più di 62 milioni di euro suddivisi fra 50 progetti. Nell'educazione finanziaria sono, infine, stati coinvolti 26mila studenti in 270 scuole ed erogate 2milioni di ore di formazione con il coinvolgimento di 370 tutor di Unicredit.Unigens è un'associazione di volontari, tutti dipendenti o ex dipendenti di Unicredit. Si tratta di più di 650 persone che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità a favore dei beneficiari del programma di Social Impact Banking.