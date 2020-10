Unicredit, la prossima settimana atteso comitato incompatibilità Camera su Padoan

Il comitato per le incompatibilità della giunta per le elezioni della Camera dovrebbe iniziare la settimana prossima a esaminare la condizione del deputato Pd e neo consigliere UniCredit, Pier Carlo Padoan. Lo riferisce l'agenzia Radiocor.

L'ex ministro dell'Economia, designato alla presidenza dell'istituto, ha subito notificato agli uffici di Montecitorio la sua cooptazione nel board della banca, e nei prossimi giorni, salvo slittamenti dettati dai protocolli anti-Covid, avrà inizio la valutazione circa eventuali incompatibilità con il seggio parlamentare.

Padoan avrà trenta giorni di tempo per opporre le sue controdeduzioni in caso la Giunta dovesse chiederne la decadenza da deputato. Non si escludono tempi brevi circa la conclusione dei lavori del comitato.

