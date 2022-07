Unicredit, Orcel: Russia sotto controllo, non preoccupa più

(Teleborsa) - "La nostra esposizione verso la Russia è sotto controllo e la Russia non è più una preoccupazione per i risultati del gruppo". Lo ha affermato il CEO di Unicredit, Andrea Orcel, nel corso di una call con le agenzie sui risultati trimestrali, alla domanda se l'uscita dal mercato russo sia una opzione ancora sul tavolo.

"Stiamo riducendo la nostra esposizione così come ci siamo impegnati, il nostro business in Russia è funzionale - ha spiegato - e dal punto di vista economico, finanziario e di capitale l'impatto della Russia sui conti non è una più una preoccupazione per noi. Siamo impegnati a ridurre gradualmente la nostra esposizione: l'abbiamo ridotto di 2,7 miliardi e continueremo a farlo modo ordinato e razionale. Non abbiamo cambiato la nostra posizione in proposito".

Nel corso della call con le agenzie, Orcel ha detto che le M&A "devono essere un acceleratore" e al momento "non abbiamo trovato delle opportunità in grado di esserlo" quindi "abbiamo optato coerentemente per non fare M&A".

Stamane la banca di Piazza Gae Aulenti ha annunciato conti del secondo trimestre oltre le attese e l'aumento della guidance sul 2022. Il titolo ha avviato gli scambi con un'ottima performance: ora mostra un rialzo del 5,79%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento dell'istituto di credito subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.



Lo scenario di breve periodo di Unicredit evidenzia un declino dei corsi verso area 9,09 Euro con prima area di resistenza vista a 9,21. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,04.