(Teleborsa) - L'OPS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca e la loro possibile integrazione è "suscettibile di isotto diversi aspetti", andando a creare "una posizione dominante in numerosi mercati, suscettibileÈ quando sostenuto danelle risultanze istruttorie presentate dall'Antitrust sull'operazione lanciata dalla banca guidata da Carlo Messina e, al momento, bocciata dall'Authority.Secondo Unicredit, UBI non è una banca in difficoltà, motivo per cui conche esercita una notevole pressione concorrenziale sul mercato"."In questo senso - si legge nel documento - si tratterebbe di un'operazione eccezionale volta all'acquisizione da parte del primo operatore di mercato dell'operatore, con concrete possibilità di crescita, al fine di limitare la concorrenza"."L'operazione - è la conclusione - comporterebbe lo stravolgimento del mercato con lo smembramento di UBI, al fine di impedire la creazione di un terzo polo bancario, ovvero la possibilità di crescita di un terzo operatore".