Unicredit, oltre 1.500 Oonlus in gara per campagna Carta E

(Teleborsa) - Torna l'appuntamento con la speciale iniziativa Unicredit, quest'anno giunta alla sua. Un impegno che il Gruppo premia mettendo. Il fondo si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata con carta di credito "Etica", disponibile nella versione UniCreditCard Flexia Classic E, Visa Infinite e UniCredit Business Aziendale, senza costi aggiuntivi per il titolare.La nuova edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione "1 voto, 200.000 aiuti concreti – Donare mi dà più gioia che ricevere!". Sono, ognuna delle quali è presente sul sito www.ilMioDono.it, la piazza virtuale realizzata da Unicredit per facilitare l'incontro tra le Organizzazioni Non Profit e tutti coloro che vogliono sostenere questo settore contribuendo con una donazione.I 200 mila euro di quest'anno, sommati agli importi delle edizioni precedenti e ai contributi spontaneamente erogati anche da chi ha supportato l'iniziativa con il voto e con le donazioni - nel 2018, sono stati raccolti 120 mila euro -, portano a oltre 2.800.000 euro la somma complessiva di cui hanno beneficiato le organizzazioni dal 2010.