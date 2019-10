UniCredit nomina Cédric Derras responsabile CIB area Middle East e Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, finora Global Head di Cash Management di UniCredit, è stato nominato responsabile Corporate & Investment Banking (CIB) per l'area Middle East e Africa (MEA).Al tempo stesso, UniCredit ha nominatoedcome Global Co-Head di Cash Management.Tutte e tre le nomine hanno effetto immediato, con Derras che risponde direttamente ad Alfredo Maria De Falco, Head di CIB Italy e Deputy Head di CIB con supervisione della rete internazionale di UniCredit.Barisaac e De Rességuier rispondono invece a Luca Corsini, Head di Global Transaction Banking.La regione MEA svolge un ruolo chiave nella rete internazionale di UniCredit, supportando le necessità internazionali di clienti basati nei principali paesi della regione, e fornendo al contempo a multinazionali e istituzioni finanziarie non europee accesso alla propria rete in Europa occidentale e centro-orientale, nonché alla propria piattaforma di prodotto all'avanguardia.