Unicredit, Mustier: Npe ratio vicino al 3,5% in meno di 3 anni

(Teleborsa) - "Le banche stanno lavorando sulla riduzione dei rischi. Vorrei sottolineare che a fine anno UniCredit avrà ridotto il proprio portafoglio di NPL di 50 miliardi in tre anni". Lo ha dichiarato l'Ad dell'istituto Jean Pierre Mustier intervenendo alla conferenza annuale del board della risoluzione Ue (Srb) a Bruxelles.



"Continuiamo a farlo - ha aggiunto - azzereremo il portafoglio non core nei prossimi due anni e l'Npl ratio in meno di tre anni sarà vicino al 3,5% e quindi alla media dei competitor UE. Siamo già sotto il 6%". © RIPRODUZIONE RISERVATA