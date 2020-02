© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -A confermarlo è l'amministratore del Gruppo,, in una lettera inviata ai dipendenti a seguito dell'opa lanciata da Intesa per UBIBanca."Cari colleghi, in questo messaggio ci tengo a condividere con ognuno di voi che, come già annunciato al lancio di Team 23 a dicembre 2019,", si legge nel messaggio."Con l'occasione - prosegue Mustier -".Nella lettera, l'ad sottolinea che il Gruppo continuerà "a, così da aiutarvi a offrire i migliori servizi e prodotti da un lato, e a continuare a sviluppare attivamente la nostra base clienti in Italia dall'altro"."Siamo fortemente impegnati nel continuare ad" - continua la lettera in cui Mustier definisce, unica nel suo genere, in Europa occidentale, centrale e orientale, accompagnando i loro progetti ma anche i loro sogni e la loro crescita internazionale e locale"."Grazie per il grande lavoro che state facendo per i nostri clienti.", conclude Mustier.