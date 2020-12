© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato le condizioni per l'accordo di, a seguito delle sue dimissioni a partire da aprile 2021, in occasione dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio 2020.Mustier lascerà il Gruppo, né alcuna altra indennità di cessazione, se non quelle obbligatorie dovute per legge e per contratto in qualità di Direttore Generale (competenze di fine rapporto).L'attuale Ad ha anchea qualsiasi pretesa nei confronti della Banca e del Gruppo, compresi gli eventuali, dopo aver già rinunciato al suo potenziale diritto alla quota 2020 del LTIP nell'aprile 2020, riconoscendo le priorità degli stakeholder della banca e come risposta personale all'impatto dell'emergenza Covid 2019.La Banca, a sua volta, concede all'Ad uscente il diritto a mantenere, come, i suoi diritti nell'ambito del, corrispondenti a, sulla base della valutazione della performance effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel febbraio 2020. Tale diritto maturerà nel 2024 ed è soggetto a clausole di malus e claw-back.