UniCredit modifica stima margine interesse 2022 dopo modifiche TLTRO

(Teleborsa) - UniCredit ha, esclusa la Russia, a, includendo un contributo positivo del TLTRO all'NII per l'intero anno di circa 0,4 miliardi di euro. La banca italiana non prevede nessun beneficio da TLTRO per i risultati a partire dal 2023.L'annuncio è arrivato dopo le modifiche apportate dalla Banca centrale europea (BCE) ai, che influiscono negativamente sugli istituti di credito con prestiti TLTRO.La modifica alla guidance è arrivata "alla luce del prudente riconoscimento, da parte di UniCredit, degli effetti del TLTRO edella BCE".Le, con una previsione di almeno 10,1 miliardi di euro per il Gruppo, Russia esclusa. Questo dato presuppone un Deposit Facility Rate ("DFR") dell'1,5% e può subire variazioni a seconda dell'andamento futuro dei tassi di interesse, dei volumi, della sensibilità della remunerazione dei depositi all'andamento dei tassi di mercato e altro.La, comunicata con i risultati del terzo trimestre 2022, rimanea circa 0,5 miliardi di euro su base annua per un ulteriore aumento di 100 punti base del DFR. Le modifiche annunciate dalla BCE alla remunerazione della riserva obbligatoria, ora al DFR presso la BCE, non hanno alcun impatto significativo.