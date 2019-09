Unicredit sottoscrive minibond di Freeda Media da 2,5 milioni

Ultimo aggiornamento: 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha sottoscritto undi euro emesso da. Il prestito ha durata quinquennale ed è garantito all'80% da Mcc. Dalla nascita a settembre 2016, Freeda ha già raccolto oltre 28 milioni di euro di capitali.Quest'ultimo prestito, spiega un comunicato, è destinato amilanese nel suo percorso di, nell'ambito del programma di investimenti approntato dall'executive team dell'azienda, guidata da Gianluigi Casole e Andrea Scotti Calderini. Il piano prevede il lancio del brand Freedastrategici di matrice anglosassone.Freeda ha l'obiettivo di diventare la voce più rilevante per un'intera generazione di donne a livello internazionale e promuove valori quali la realizzazione femminile, lo stile personale e la collaborazione, anche grazie alla distribuzione tramite social. Negli ultimi due anni ha lavorato con più di 200 brand del calibro di Nike, Estée Lauder e Gucci, tra gli altri."I minibond costituiscono uno degli strumenti di finanza alternativa a cui fanno ricorso, con sempre maggiore frequenza, realtà imprenditoriali di piccola-media dimensione estremamente dinamiche e innovative come Freeda", ricorda, Regional Manager Lombardia di UniCredit, aggiungendo che "l'emissione di mini-bond è espressione di una fase di crescita in corso. E' evidente che tali operazioni - ha concluso - richiedono una controparte finanziaria strutturata ed è per questo che UniCredit intende proporsi come partner di riferimento delle imprese in questi percorsi virtuosi".