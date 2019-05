Unicredit lancia piattaforma di capitali pazienti a supporto delle PMI italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unicredit ha lanciato un'iniziativa che,, rappresenta la più ampia piattaforma di capitali pazienti finalizzati alla crescita finora resa disponibile in Italia.Al fianco di un gruppo di importanti gestori di investimenti, l'istituto di Piazza Gae Aulenti si impegna a sostenere la crescita delle migliori PMI italiane fornendo loro accesso a una fonte di capitale alternativa e più flessibile.L'iniziativa è dedicata a, compresi quelli industriale, aerospaziale, delle tecnologie per il packaging, farmaceutico, del design, dell'alimentare, e si focalizzerà su imprese alla ricerca di capitali per, dove la necessità di capitale paziente è più sentita., operazioni simili verranno estese anchein cui Unicredit è presente,