(Teleborsa) -si conferma banca vicino ai territori e torna a sostenere lecon un, che prevede fra le altre cose lanella cosiddetta"Come banca del territorio, ci sforziamo di intraprendere tutte le azioni necessarie per aiutare le aziende impattate dai recenti episodi, così da supportarle ad affrontare un periodo così difficile", ha detto, co-Head del Commercial Banking Italy di UniCredit., co-Head del Commercial Banking Italy di UniCredit, ha aggiunto "valuteremo la situazione dei nostri clienti una ad una e cercheremo sempre di aiutarli, di fare la cosa giusta affinché possano continuare a crescere e a prosperare anche nelle situazioni più difficili".UniCredit ha quindi annunciato una(Vo' Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano). La misura vale sia per i privati residenti che per le imprese con sede legale/operativa nella zona.La banca si rende inoltre disponibile aai clienti privati residenti e ai clienti imprese con sede legale/operativa nei Comuni colpiti.Inoltre,dal virus fino ad oggi (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lazio), la banca prevede, previa valutazione dell'effettivo danno subito, la(ipotecari e/o chirografari) per le imprese con sede legale/operativa in queste zone, lain caso di mancata ricezione della merce per motivi connessi all'evento e lacon durata sino a 6 mesi.hanno inoltre deciso diper coloro che ne abbiano necessità.