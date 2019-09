Unicredit in vetta al FTSE MIB

(Teleborsa) - Giornata decisamente positiva a Piazza Affari per il titolo Unicredit, che ha conquistato la vetta del principale paniere della borsa milanese con un progresso del 3,22%. A galvanizzare il settore bancario ed in particolare le azioni dell'istituto di Piazza Gae Aulenti, le misure ultra-accomodanti annunciate ieri (12 settembre 2019) dall'uscente presidente della BCE Mario Draghi per sostenere l'economia.



La banca milanese incrementa così il suo "bottino" mensile, portando la performance a 30 giorni oltre il 22% di guadagno.











