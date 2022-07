Unicredit, il primo Senior Preferred Green Bond finanzia le energie rinnovabili e gli edifici green in Italia

(Teleborsa) - Dopo aver emesso con successo, nel giugno del 2021, il primo Senior Preferred Green Bond della Banca di un miliardo di euro e nel settembre del 2021 il primo Retail Social Bond di 155 milioni di euro, UniCredit ha pubblicato il suo primo Sustainability Bond Report.

L'intero ricavato del Green Bond e` stato utilizzato per finanziare gli investimenti nelle energie rinnovabili in tutta l'Italia, nello specifico: 408 milioni di euro nel fotovoltaico, 293 milioni di euro nell'eolico e 44 milioni di euro nelle biomasse. Sempre in Italia sono stati inoltre investiti: 228 milioni di euro in edifici green, attraverso mutui appartenenti al TOP 15% Mortgages (classificati in base alla classe energetica) e 27 milioni di euro in Real Estate.

I proventi dei Social Bond – fa sapere Unicredit in una nota – hanno finanziato progetti che hanno un impatto sociale positivo, con un focus sui servizi sociali e di assistenza (75,1% delle allocazioni), ma anche istruzione e formazione, assistenza sanitaria e medica. Gli impatti indiretti generati dai proventi delle obbligazioni includono un totale di 1,52 milioni di beneficiari (149% dell'obiettivo del 2021); l'erogazione di 2,62 milioni di ore di formazione, 482 corsi di formazione, 193 tirocini professionali, 108 attivita` di integrazione sociale e la fornitura di 1.322 posti letto in case di riposo, 1,21 milioni di servizi medici e 555 edilizie agevolate.

Tra le iniziative sociali finanziate da UniCredit c'e` ad esempio, Anffas Sibillini Onlus di Macerata, che grazie al supporto di UniCredit, e` stata costruita "La Casa del Cuore", un luogo dove poter svolgere le proprie iniziative e fornire alloggi indipendenti a persone con gravi disabilita`. L'associazione svolge attivita` di tutela dei diritti delle persone con disabilita` intellettiva e/o relazionale e di sostegno alle loro famiglie.

"In UniCredit – ha commentato Andrea Orcel, ceo di UniCredit – siamo impegnati non solo nella transizione verso un'economia piu` verde, ma anche nell'assicurare che essa sia equa e giusta per tutta la societa`. La sostenibilita` e` al centro del nostro modo di fare business: e` alla base della nostra cultura aziendale e garantisce che agiamo sempre al meglio nell'interesse di tutti i nostri stakeholder. Continueremo a potenziare quanto fatto con i nostri primi Green e Social Bond e a lavorare per creare un futuro piu` sostenibile ed equo sia per le imprese che per le persone. In quanto banca, e` nostra responsabilita` realizzare il nostro purpose, ovvero quello di fornire alle comunita` le leve per il progresso e nel fare cio`, avere un impatto sociale e ambientale positivo".

Entrambe le emissioni sono avvenute nell'ambito del Sustainability Bond Framework del Gruppo, in linea con la versione 2021 dei Green and Social Bond Principles e delle Sustainability Bond Guidelines dell'International Capital Market Association (ICMA), che garantisce la trasparenza sull'allocazione e sulla tracciabilita` dei proventi. In piu`, il framework consente a tutti i principali emittenti del Gruppo (in particolare UniCredit S.p.A., UniCredit Bank AG e UniCredit Bank Austria) di emettere obbligazioni green, sociali e di sostenibilita`, come parte ricorrente dell'attivita` di finanziamento di UniCredit.

Il 75% dei proventi del Green Bond e` stato destinato alle energie rinnovabili mentre il 25% all'edilizia green. La maggior parte del portafoglio (44%) e` allocato nel Centro-Sud Italia, la parte restante essendo distribuita tra Nord-Ovest (21%), Nord-Est (4%) e il resto del paese (31%). Inoltre, il 77% del portafoglio e` stato assegnato al segmento Corporate, che comprende progetti di energia rinnovabile e di edilizia commerciale, mentre il restante 23% e` stato destinato al TOP 15% Mortgages (classificati in base alla classe energetica) . Il risparmio annuo complessivo di CO2 ammonta finora a 718.009 tonnellate, riducendo l'intensita` dell'impatto di carbonio di 718 tonnellate di CO2 risparmiate all'anno per ogni milione allocato (tCO2/€m.y).

Tra gli asset esemplificativi vi e` il portafoglio di impianti fotovoltaici Galileo, che copre il fabbisogno di circa 70.000 famiglie in Italia con un risparmio significativo di CO2 di circa 83.750 tonnellate all'anno. Tra i finanziamenti erogati c'e` quello relativo alla ristrutturazione dell'Hotel Britannique a Napoli, che ha migliorato la classe di efficienza energetica dell'edificio passando da "F" ad "A1" con un risparmio di CO2 di 68 tonnellate all'anno.

Il Retail Social Bond ha finanziato fino a oggi 51 iniziative a impatto sociale in Italia, con il 98% delle organizzazioni beneficiarie che hanno raggiunto o superato i loro obiettivi sociali. Tra queste, il 100% ha rafforzato le proprie competenze e migliorato la capacita` di misurare il proprio impatto sociale, mentre il 96% ha aumentato la propria sostenibilita` economica e finanziaria.

Anche UniCredit Bank AG ha emesso il suo primo Green Mortgage Covered Bond da 500 milioni di euro nel settembre 2021 e UniCredit Bank Austria ha collocato con successo il suo primo Green Covered Bond sul mercato dei capitali nel maggio 2022 con un volume totale di 500 milioni di euro.

Le allocazioni descritte nel Report hanno ricevuto la garanzia ISAE 3000 da parte di Deloitte.