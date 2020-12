© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo la notizia dell'di scena di Jean Pierre, i vertici di Unicredit sono alla ricerca del suo. Oggi si riunirà ilper fare il punto sui possibili candidati in vista deldi domani. Sebbene l'attuale CEO resti fino ad aprile 2021, la ricerca si è fatta urgente, anche viste ledell'istituto bancario inIeri il titolo è sprofondato a, dopo ildi lunedi 30 novembre, giorni che hanno fatto perdere rispettivamente 1,5 e 1 miliardo di capitalizzazione, tanto cheha evdienziato il. Oggi il titolo è in ribasso dello 0,93%, portandosi a 7,876. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,774 e successiva a quota 7,673. Resistenza a 7,983.I nomi che circolano con più insistenza,, sono quelli di, ex CEO di UBI,, presidente esecutivo di Axa Investments ed ex AD di MPS,, ex CFO di UniCredit oggi a capo di AMCO.Sul tavolo ci sono però anche nomi di, in particolare, co-chief operating officer,, co-ceo del Commercial Banking Western Europe ece-ceo Commercial Banking Eastern Europe. In lizza anche, che siede nel Consiglio di amministrazione e è stato capo del Global investment banking di Merrill Lynch.Tra i potenziali candidati, secondo quanto riporta Bloomberg, ci sarebbero anche, AD di Poste Italiane,CFO di Nexi edi Fincantieri (ex CEO di BNL).