Unicredit global coordinator finanziamento sustainability-linked a Datalogic

(Teleborsa) - UniCredit ha agito in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner, Sustainability Coordinator, Mandated Lead Arranger, Sole Pre-hedging Bank e Agent Bank nel finanziamento Roller Coaster da 100 milioni di euro erogato al Gruppo Datalogic, leader nella produzione di sistemi di lettura automatica dei dati e nell'automazione industriale.



Il finanziamento, della durata di 7 anni, è stato erogato in club deal con Banco BPM e BNL e consentirà alla società di ottimizzare la struttura dell'indebitamento. Sono previsti tiraggi progressivi di liquidità in funzione delle esigenze di Datalogic fino al raggiungimento dell'importo massimo, per poi iniziare un ammortamento costante con maxicanone finale. Ciò permetterà ala società beneficiaria di minimizzare gli oneri finanziari correlati al rifinanziamento, semplificando la struttura dell'indebitamento a medio/lungo termine e allungandone la duration.

Il contratto incorpora anche parametri e impegni pluriennali in ambito "ESG": il margine della nuova linea di credito è in parte legato a due target strategici nell'ambito della transizione energetica e della responsabilità sociale.. Il primo obiettivo riguarda l'ottenimento della certificazione ISO 14001-2015 per tutte le sedi produttive, mentre il secondo l'ottenimento della certificazione SA8000 per la holding

operativa DL s.r.l..