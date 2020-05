UniCredit, finanziamento da 3 milioni con Garanzia Italia di Sace per la Cooperativa Osa

Ultimo aggiornamento: 22:33

La Cooperativa Sociale Osa ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 3 milioni assistita dalle garanzie rilasciate da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia varato per l'emergenza coronavirus. L’operazione è stata completata digitalmente.La Cooperativa, che opera nel campo dell’outsourcing ospedaliero, del settore sociale, dell’assistenza domiciliare, della gestione delle residenze socio-sanitarie e in tutti i campi delle riabilitazioni, è attiva in 6 regioni italiane: Lazio, Abruzzo, Sicilia, Puglia, Lombardia e Sardegna. Le risorse finanziarie rinvenienti dall’operazione, che ha una durata di 72 mesi, saranno utilizzate per fronteggiare l’incremento della necessità di circolante e consentiranno l’acquisto di protezioni individuali per gli operatori della Cooperativa, oltre a garantire la continuità nel pagamento degli stipendi ai soci e gli investimenti in nuove tecnologie.«Questa operazione - ha dichiarato Giuseppe Milanese, presidente della Cooperativa Osa - conferma ancora una volta l’importante supporto creditizio che UniCredit tradizionalmente rivolge alla nostra Cooperativa. Si tratta di un finanziamento particolarmente importante in una fase che ci vede impegnati ad affrontare volumi di spesa straordinari ed in presenza di incassi quanto meno ritardati nel tempo. Il supporto ricevuto consentirà, quindi agli Operatori Osa di continuare a svolgere, anche in condizioni di equilibrio finanziario, il ruolo di servizio rivolto agli assistiti ed alle strutture in cui siamo presenti, nonostante l’impegno straordinario determinato dalle situazioni di emergenza generate dalla pandemia”.«Per UniCredit - ha affermato Salvatore Pisconti, responsabile per il Centro Italia del gruppo - si tratta già della terza operazione di finanziamento messa in campo con Garanzia Sace e molte altre verranno finalizzate a breve. Una ulteriore conferma che siamo completamente operativi su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità. Siamo stati la prima banca in Italia a erogare un finanziamento di questa tipologia e lavoriamo ogni giorno con grande impegno per supportare le imprese del Paese in questa fase di emergenza. La Cooperativa sociale Osa vanta un'esperienza trentennale nell'ambito dei servizi sanitari ed è partner di numerose Aziende Usl e ospedaliere in diverse regioni italiane e in questi mesi è in prima linea nell’assistenza alle famiglie che stanno affrontando l’emergenza Covid 19».