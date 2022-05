UniCredit, finanziamento "futuro sostenibile" da un milione di euro a favore di NAMEDSPORT

(Teleborsa) - NAMEDSPORT, ha ottenuto da UniCredit un finanziamento di un milione di euro, di durata quinquennale, con la garanzia di Mediocredito Centrale, attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI, gestito per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. È un finanziamento "futuro sostenibile", l'innovativa gamma di prodotti per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, erogato da UniCredit in Lombardia ed è finalizzato a supportare gli investimenti dell'azienda volti ad aumentare la sostenibilità del ciclo produttivo, attraverso il risparmio e la compensazione delle emissioni dirette/indirette generate per la produzione del proprio prodotto e all'incremento delle ore di formazione destinate ai propri dipendenti in termini di sostenibilità.

NAMEDSPORT è un'azienda italiana che, grazie ad un consolidato know-how scientifico nel campo della Natural Medicine, ha portato un concept innovativo nel panorama della nutrizione sportiva. La sua storia ha inizio nel maggio 2014 a Lesmo, in Brianza, con il lancio di una nuova linea di supplement innovativi e specifici per migliorare la performance sportiva. NAMEDSPORT è riuscita ad affermarsi nel panorama del ciclismo mondiale e nel settore della nutrizione sportiva, espandendosi a livello internazionale in oltre 22 paesi e consolidando la propria posizione di Market Leader in Italia nel canale delle Farmacie sia per volume di affari, sia in termini di pezzi venduti. Il finanziamento a tasso agevolato è subordinato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità prefissati.

"La continua evoluzione di un'azienda nell'ottica di uno sviluppo sostenibile è oggi un'esigenza prioritaria: disegnare e attivare progetti e processi che permettono alle imprese di migliorare il loro impatto ESG. I parametri ed i criteri ESG sono standard operativi a cui si devono ispirare gli operators di un'azienda. Supportiamo quindi con molto piacere un'impresa giovane, innovativa, con particolare attitudine all'internazionalizzazione come NAMEDSPORT perché ha obiettivi pienamente coerenti con il nostro piano industriale UniCredit Unlocked - afferma Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. La Sostenibilità è importante per Unicredit. È una leva fondamentale per le strategie di business future ed un fattore essenziale per il sostegno ai Territori e per il successo dei Clienti e della Banca. È per questo che vogliamo sostenere le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità per un futuro migliore, grazie al conseguimento di risultati basati su criteri ESG".

"Abbiamo fondato NAMEDSPORT con progetti ambiziosi e stiamo raggiungendo, anno dopo anno, gli obiettivi che ci eravamo prefissati, grazie all'impegno condiviso dai nostri collaboratori e al prezioso supporto di partner di alto livello" – dichiara Fabio Canova, Amministratore delegato di NAMEDSPORT Srl. "UniCredit è al nostro fianco in questo percorso di crescita e siamo felici di avere colto questa opportunità, che ci consentirà di migliorare la qualità della nostra azienda a livello di sostenibilità e qualità del personale".