UniCredit, finanziamento "futuro sostenibile" da 25 milioni di euro a favore di Cisalfa

(Teleborsa) - Il, leader omnicanale per sport e lifestyle in Italia, con 154 punti vendita diretti e circa 3300 dipendenti, ha ottenuto da UniCredit un finanziamento didi durata triennale. È un finanziamento "futuro sostenibile", l'innovativa gamma di prodotti per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, erogato da UniCredit in Lombardia.Nello specifico, Cisalfa potrà perseguire la suache prevede investimenti volti ad aumentare la sostenibilità delle sue attività, attraverso il risparmio e la compensazione delle emissioni dirette e indirette, oltre che incrementare la soddisfazione dei propri collaboratori."Questa nuova operazione perfezionata con Cisalfa, conferma la nostra consolidata e longeva relazione con un primario gruppo nazionale e internazionale che opera nel settore dello sport e del lifestyle e del quale supportiamo i relativi piani di sviluppo sostenibile - afferma, Regional Manager Lombardia di UniCredit. Confermiamo così la capacità e la determinazione del nostro Gruppo nel supportare le aziende che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio business generando un impatto positivo verso l'ambiente, le comunità di riferimento e il buon governo dell'azienda stessa. Lo facciamo garantendo non solo credito agevolato ma anche consulenza mirata perché la sostenibilità è al centro del nostro modo di fare business, è alla base della nostra cultura aziendale".