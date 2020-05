Unicredit, finanziamento di 5 milioni a Westport Fuel Systems

(Teleborsa) - UniCredit ha concesso un finanziamento di 5 milioni di euro a favore della multinazionale canadese Westport Fuel Systems Inc. Il finanziamento ha lo scopo di supportare, in termini di liquidità e di sicurezza, le attività di Emer Spa, azienda bresciana che opera nel settore della meccanica.



Il finanziamento, assistito da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per il 90% del suo controvalore, secondo quanto previsto dall'Art.13 del decreto liquidità ha durata quinquennale.



Questo finanziamento, insieme a l differimento, annunciato lo scorso 25 marzo 2020, del pagamento della quota capitale del 2020 di 6 milioni di dollari americani a favore di Export Development Canada conferma la strategia della Società volta a garantire la liquidità di Emer Spa attrav erso una politica di bilancio prudente. © RIPRODUZIONE RISERVATA