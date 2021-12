UniCredit, finanziamento da 1 milione euro a Elenka

(Teleborsa) - UniCredit ha perfezionato un'operazione di finanziamento da 1 milione di euro a sostegno di Elenka, società attiva nella produzione di semilavorati destinati all'industria dolciaria nazionale ed estera.

In particolare, il finanziamento è stato utilizzato per la realizzazione di un nuovo articolato programma di investimenti destinato all'ammodernamento e all'ampliamento delle linee di produzione che consentirà di ridurre le emissioni inquinanti e, al contempo, garantire i più elevati standard qualitativi.

"La sostenibilità costituisce sempre più un fattore competitivo per le imprese, capace di orientare le scelte dei consumatori e degli investitori. UniCredit è una banca leader in Europa anche nelle soluzioni di finanziamento legate a obiettivi ESG, che possono efficacemente supportare la trasformazione dei modelli di business delle aziende. Quest'operazione - dichiara Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - è la prima conclusa in Sicilia con il programma Finanziamento Futuro Sostenibile, che prevede una premialità al raggiungimento di determinati obiettivi in ambito ESG. La trasformazione ecologica dell'economia, insieme a quella digitale, è uno dei driver del nostro piano di sostegno della crescita e della ripresa della Sicilia e dell'Italia".



"Riteniamo molto importante l'ammodernamento delle nostre linee di produzione perché ci permetteranno di stare al passo con le richieste di mercato - dichiara Francesco Galvagno, Amministratore Unico della Elenka - ma, ancora più importante in questo momento storico, avere macchinari efficienti ad un più basso impatto ambientale, tema che ci sta particolarmente a cuore. Come impresa ci sentiamo in dovere di fare la nostra parte".