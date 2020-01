Unicredit e Fei a sostegno delle pmi in Europa Centro Orientale, il finanziamento sale a un miliardo

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unicredit scende in campo a favore delle piccole e medie imprese. La banca insieme al Fondo europeo per gli investimenti (Fei) ha deciso di ampliare la Garanzia Innovfin per le pmi, programma che punta ad agevolare l'accesso alle fonti finanziarie per piccole e medie imprese e piccole mid-cap innovative in nove Paesi dell'Est Europa. Il nuovo accordo quindi consentirà a Unicredit di offrire, tramite nove banche e sei società di leasing in Europa Centro Orientale, ulteriori finanziamenti per un ammontare di 500 milioni di euro ad aziende innovative in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.Le pmi e le aziende mid-cap di questi Paesi, attraverso l'ampia rete di Unicredit presente nella regione, avranno accesso a un totale di un miliardo di euro. L'operazione ha il sostegno di Horizon 2020, il programma quadro dell'Unione europea per la Ricerca e l'Innovazione, e del Fondo europeo per gli investimenti strategici. «L'operazione siglata oggi porterà il portafoglio complessivo da 500 milioni di euro a 1 miliardo di euro, a beneficio di circa 1300 pmi e piccole mid-cap. Questa crescita dimostra l'impegno del Fei e di Unicredit ad agevolare l'accesso alle risorse finanziarie per le pmi che operano in Europa Centro Orientale», ha spiegato Alessandro Tappi, chief investment officer del Fei.«Questo secondo aumento dell'operazione UniCredit Umbrella è una testimonianza del successodella cooperazione tra il FEI e UniCredit. Guardando avanti, ci auguriamo che, grazie allacollaborazione esistente, insieme continueremo a progettare modi efficienti per offrire sostegno achi ne ha bisogno e raggiungere i nostri obiettivi. Questo è ancora più importante quando si trattadi indirizzare i gap del mercato nella regione Cee", ha commentato Lilyana Pavlova la vicepresidente della Banca europea per gli investimenti.