Unicredit eroga finanziamento "sostenibile" a Unoenergy Saving Solutions

(Teleborsa) - UniCredit finanzia Unoenergy Saving Solutions, azienda del Gruppo Unoenergy, leader nella vendita di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico.

Questo finanziamento del valore di 5 milioni si inserisce nell'ambito del programma Finanziamento Futuro Sostenibile, con cui UniCredit supporta le imprese che si impegnano a incrementare e affinare il proprio profilo di sostenibilità, grazie al conseguimento di risultati basati su criteri ESG:.

In particolare, i fondi messi a disposizione di Unoenergy Saving Solutions consentiranno all'azienda di accelerare il suo percorso verso la sostenibilità, sostenendo l'efficientamento energetico e destinando risorse ad un concreto incremento del sistema di welfare aziendale. In pratica sono iniziative volte alla conversione della flotta aziendale verso modelli meno inquinanti, alla introduzione di politiche di smart working e all'incentivo della mobilità sostenibile dei dipendenti. Sempre in tema di welfare aziendale, sono previsti obiettivi per incrementare benefici individuali e familiari a tutti i collaboratori.

"Il programma Finanziamento Futuro Sostenibile dimostra anche in questa occasione il nostro impegno a sostegno dell'ambiente, concedendo a un'impresa di stipulare un finanziamento previo raggiungimento entro 3 anni di 2 obiettivi in ambito ESG", sottolinea dichiara Paola Garibotti, Responsabile regionale Nord Ovest di UniCredit.

"Questa operazione con UniCredit sostiene il nostro impegno quotidiano nel mettere il cliente al centro del nostro lavoro e creare valore aggiunto anche per le comunità in cui operiamo, a partire dai nostri dipendenti", commenta Fabio De Martini, Amministratore Delegato di Unoenergy.