(Teleborsa) -avviata nel 2019 per massimizzare e rendere più accessibili i vantaggi offerti dal Decreto Rilancio in tema didegli edifici. La collaborazione ha già portato ad un forte sviluppo del progetto "CappottoMio" di Eni gas e luce, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica di edifici condominiali e unifamiliari.Grazie all'ampliamento della partnership,metterà a disposizione le proprieper sostenere condomini, privati e aziende nella fase di esecuzione dei lavori. I clienti della banca potranno poui avvalersi dei servizi di progettualità e diforniti dacon l'ausilio di, per gli(conformità documentazione, attestati di prestazione energetica, APE a inizio e a fine lavori, asseverazioni tecniche, visto di conformità, ricevuta dell'ENEA) e per ladi riqualificazione energetica (consulenza progettuale, verifica della corretta esecuzione degli stessi, raggiungimento dei requisiti normativi, assistenza per il trasferimento del credito d'imposta maturato)."La finalità cardine di questa partnership, semplificare e rendere accessibile a tutti i processi legati ai progetti di ristrutturazione, rientra nel più ampio obiettivo di sostenere il rilancio di un settore strategico per il Paese, sia in termini di ripartenza economica del Paese che di sostenibilità ambientale del patrimonio immobiliare", spiegano, Co-CEO Commercial Banking Italy di Unicredit., Amministratore Delegato di Eni gas e luce, spiega che con questa iniziativa, l'azienda "intende perseguire lapropria strategia di diventare sempre di più un energy advisor e un consulente energetico strutturato e affidabile per accompagnare il cliente a fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meglio e quindi meno"."Siamo molto contenti di questo nuovo sodalizio con UniCredit che ci permette ancora una volta, insieme ad Eni gas e luce, di mettere la persona al centro, attraverso un approccio agli incentivi serio, competente e a garanzia di tutto il processo di gestione fiscale e finanziaria", sottolinea, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson.