Unicredit punta sulla sostenibilità, 9 miliardi di investimenti nelle energie pulite

Unicredit sempre di più nel segno della sostenibilità. La banca ha annunciato che aumenterà i finanziamenti del 25% nel settore delle energie rinnovabili per arrivare a oltre 9 miliardi di euro entro il 2023. Non solo: ha aggiornato i propri target Esg elimando l'uso della plastica in tutte le filiali e gli uffici del gruppo. Sempre entro il 2023 sarà eliminata la plastica monouso e i dipendenti Unicredit useranno solo materiale fatto in plastica riciclabile. L'Istituto bancario si è impegnato, inoltre, a utilizzare esclusivamente fonti di energia rinnovabile nelle proprie sedi in Italia, Germania e Austria entro il 2023. La banca ha anche annunciato che approverà finanziamenti complessivi pari a 1 miliardo di euro entro il 2023 per progetti con un impatto sociale positivo. L'iniziativa Social Impact Banking ha erogato in Italia oltre 100 milioni di euro a supporto di microimprenditori e imprese a impatto sociale. Il programma è attualmente in fase di estensione in ulteriori undici mercati del gruppo.Sono state confermate anche le tempistiche di uscita dal settore del carbone così come l'incremento dei prestiti alla clientela per l'efficienza energetica e l'impegno a raggiungere la Top5 nelle classifiche del mercato EMEA in Green Bonds e ESG- linked.UniCredit sta inoltre riducendo l'uso della carta. Nel 2018 circa il 60% della carta utilizzata era già di matrice ecologica e per limitarne ulteriormente il consumo il Gruppo si avvale della tecnologia. Il Paperless Branch Programme lo scorso anno in Italia ha portato alla scansione e conservazione digitale di circa 9 milioni di documenti.«La sostenibilità è parte integrante del dna del gruppo e un elemento chiave del nostro modello di business», sottolinea l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier che rileva che «costruire un futuro sostenibile è una sfida importante sia per le persone che per le imprese».Unicredit fa sapere, inoltre, che Maurizio Beretta è stato rinnovato come capo della comunicazione dell'Istituto.