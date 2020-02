Unicredit emette 1,25 miliardi di titoli perpetui Additional Tier 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unrispetto alle indicazioni iniziali. UniCredit S.p.A. ha collocato oggi un'(c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) destinata a investitori istituzionali perUniCredit ha deciso di procedere con l'operazione allo, cogliendo la finestra di mercato particolarmente positiva.Gliper questa tipologia di strumento e contribuiscono a rafforzare il Tier 1 Ratio.Dato il fortissimo interesse del mercato la guidance iniziale, indicata in area 4,625%, è stata rivista in area 4,125%. LaL'operazione ha incontrato una domanda consistente coinvolgendo oltre, in prevalenza fondi (70%) e banche (25%) e la seguente ripartizione geografica nell'allocazione finale: UK (21%), Francia (20%), Svizzera (12%), Asia (12%) e Italia (10%).Il(CET1) prevede che, qualora il coefficiente CET1 del Gruppo o di UniCredit S.p.A. scenda al di sotto di tale soglia, il, tenendo conto anche degli altri strumenti con caratteristiche similari e stesso livello di subordinazione.(con scadenza legata alla durata statutaria di UniCredit S.p.A.) e possono essere richiamati dall'emittente, soggetto al rispetto dei requisiti regolamentari applicabili, il 3 giugno 2027 e successivamente ad ogni data di pagamento cedola.Lain seguito, se non viene esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita ad intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento maggiorato di 408,1 punti base, calcolato su base annuale e rideterminato su base semestrale come da prassi di mercato.Come previsto dai requisiti regolamentari, il pagamento della cedola è pienamente discrezionale. BNPP, Citi, CS, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Santander e UniCredit Bank AG hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunner.I titoli hanno i seguenti