UniCredit, Edoardo Mercadante ha quota superiore al 5%

Lunedì 16 Maggio 2022, 17:30







(Teleborsa) - Edoardo Mercadante, che era stato sotto i riflettori nella partita Intesa Sanpaolo-UBI, ha una quota superiore al 5% nell'azionariato di UniCredit. Mercadante possiede una quota del 5,059% nella banca, detenuta a titolo di gestione non discrezionale del risparmio, attraverso la società Parvus Asset Management Europe. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene indicato che l'operazione è del 6 maggio scorso.



Due giorni prima, ovvero il 4 maggio, viene segnalata una partecipazione al 5,129% di Mercadante. In particolare, il 4,236% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre lo 0,893% sono azioni oggetto di un contratto di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione di Parvus Asset Management Europe Limited.