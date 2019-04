Unicredit e UnionPay International rafforzano la partnership con un nuovo accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - UnionPay International e Unicredit hanno firmato una lettera di intenti finalizzata a rafforzare la loro esistente collaborazione.L'accordo delinea l'intenzione da parte delle due società di, di espandere in collaborazione con la vasta rete di banche controllate da UniCredit le attività di UnionPay, in particolare Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca e Serbia, di sviluppare forme di pagamento innovative.Il nuovo accordo amplierà ulteriormente la gamma di prodotti di pagamento che Unicredit mette a disposizione della propria clientela.UnionPay, che vanta la più ampia base di possessori di carte al mondo, è diventata il metodo di pagamento preferito all'estero dai cinesi titolari di carte di credito.. A oggi, UnionPay è accettata in Italia da tutti gli sportelli bancomat di UniCredit e dall'intera rete di oltre 200 mila terminali POS dislocati presso i merchant suoi clienti. L'anno scorso, UniCredit ha attivato sui terminali POS anche i pagamenti contactless per i titolari di carte UnionPay. Quest'anno la banca prevede di permettereanche agli esercenti che operano online l'accettazione di UnionPay.Nel 2017, UniCredit e UnionPay hanno iniziato la loro cooperazione anche a livello internazionale con un accordo relativo all'acquiring stipulato con la controllata turca di UniCredit., coprendo oltre il 60% di tutti gli esercenti che accettano carte bancarie. Inoltre, la sua rete globale è estesa a 174 paesi e regioni e copre 52 milioni di commercianti e 2,6 milioni di sportelli bancomat (ATM) in tutto il mondo.