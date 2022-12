UniCredit e PwC Italia insieme per facilitare l'accesso delle PMI ai bandi del PNRR

(Teleborsa) -, in particolar modo le PMI, adlocali, nazionali ed europee previste dal(PNRR). Una collaborazione rivolta ad un bacino di 230mila(dati Marketing Corporate) con fatturato compreso fra 1 e 50 milioni di euro.UniCredit dunque metteclienti la, leader nel settore dei servizi professionali alle imprese. Si tratta di una piattaforma digitale cheinfatti tutti gli, divisi per settore merceologico,dai professionisti di PwC sotto forma di schede sintetiche, che ne riassumono i contenuti in forma semplice e immediata. Un algoritmo predittivo, invece, li ordinerà secondo i requisiti di partecipazione e le caratteristiche dell'impresa.professionali di PwC: dalla valutazione preliminare di compatibilità, alla predisposizione ed invio della richiesta per agevolazione, fino alla loro rendicontazione, tramite un processo digitale integrato nella piattaforma."Il ruolo di una grande banca come UniCredit è essere un punto di riferimento per le aziende nel rendere il PNRR uno strumento accessibile alle Piccole e Medie Imprese del Paese, aiutandole a coglierne a pieno le opportunità", ha affermatoDeputy Head Italia di UniCredit, aggiungendo che questa nuova iniziativa "va in questa direzione, sostenendo le PMI nel dialogo con la Pubblica Amministrazione e si aggiunge alle azioni a sostegno degli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità che, come banca, stiamo realizzando in questa fase cruciale per l'economia del Paese in linea con gli obiettivi del PNRR"."Siamo orgogliosi di estendere la nostra consolidata e pluriennale collaborazione con UniCredit ad una iniziativa che, nell'attuale contesto economico, rappresenta un importante strumento di sviluppo per le imprese italiane nel percorso di transizione ecologica e digitale", afferma, Global Relationship Partner PwC per UniCredit, aggiungendo "sosteniamo la scelta di UniCredit di sviluppare un'offerta dedicata alle PMI e di fornire, attraverso le nostre competenze, un supporto integrato ai clienti di UniCredit" e di poter accedere, tramite un percorso completamente digitalizzato "ad un team di Specialisti opportunamente dedicato".L'accordo, nato dalla collaborazione tra lae il, arricchisce le PNRR Solutions di UniCredit, l'iniziativa lanciata la scorsa estate e rivolta alle PMI, per orientarle fra le agevolazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), anche con la liquidità necessaria per fronteggiare gli aumenti legati ai costi delle materie prime e facilitare l'esecuzione del Piano. Tutti nuovi servizi disponibili dall'inizio del 2023.