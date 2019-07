UniCredit e FEI, 50 milioni a sostegno imprenditoria sociale in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grazie ai fondi Europei inclusi nel programma EaSI,. Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI), e la banca commerciale pan-europea, infatti, hanno siglato un accordo che prevede un plafond di 50 milioni di euro di finanziamenti a impatto sociale in favore di imprese sociali italiane che soddisfano specifici criteri di impatto. L'accordo beneficia del sostegno del programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI), fulcro del Piano degli Investimenti per l'Europa, conosciuto anche come "Piano Juncker". Potranno beneficiare di questi finanziamenti imprese profit e non profit, con un fatturato annuo massimo di 30 milioni di euro. L'obiettivo è sostenere queste aziende con prestiti più convenienti, fino a 500.000 euro per ogni singola operazione.Alla firma erano presenti, Amministratore Delegato di UniCredit, il Presidente del FEI,, l'Amministratore Delegato del FEI,, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.Questa operazione segue l'accordo siglato con il FEI nell'aprile 2018 a garanzia di un plafond di 50 milioni di euro a beneficio di 2.500 microimprese italiane e quelli firmati all'inizio del 2019 con la BEI a sostegno delle mid-cap italiane, con particolare attenzione verso l'imprenditoria femminile, le imprese innovative e i progetti di lotta al cambiamento climatico.