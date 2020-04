Unicredit: difficile valutazione impatti su profittabilità, escluse scalate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unicredit conferma la persistenza da causa dall'emergenza Covid-19 e la possibilità che vi siano, che in questo momento "rendono diogni previsione" sulla. Lo ha chiarito la banca rispondendo alla domanda di un azionista, in occasione dell'assemblea a porte chiuse di domani.In relazione allasubita da Unicredit nell'ultimo periodo, la bancae spiega che la riduzione del valore di mercato nell'attuale congiuntura è. "La diffusione del Covid-19 ha provocato significativi ribassi nei corsi azionari" e "quello bancario è uno dei settori che ha registrato le maggiori perdite" - risponde la banca - ma "lecon quello dell'indice bancario europeo".Sulle misure intraprese per rispondere all'epidemia, Unicredit ha detto di aver fatto ricorso al, che ha interessato circa il(a fine 2019 la percentuale era del 20% circa).La banca in questo momento, sia acquisizioni che cessioni, ad "eccezione di eventuali acquisizioni minori nei mercati di interesse in Europa centro-orientale" dove c'è "una presenza strategica". Ma anche queste ultime saranno valutate alla luce degli impatti dell'epidemia.Unicredit ha spiegato anche che, che prevede la creazione di una subholding italian per le attività estere, con riguardo prevalentemente all'ottimizzazione del requisito minimo di fondi propri e altre passività soggette a bail-in.