UniCredit dice addio a FinecoBank

(Teleborsa) - UniCredit chiude il capitolo FinecoBank con la vendita dell'ultima quota di capitale, pari a circa il 18,3%. La banca di Gae Aulenti ha completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 111,6 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A., al prezzo di €9,85 per azione.



Il regolamento dell'Offerta è previsto in data 11 luglio 2019.



Il prezzo incorpora uno sconto di circa il 4,4 per cento rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Fineco preannuncio. L'impatto patrimoniale è stimato complessivamente in aumento di circa 30 punti base nel CET1 capital ratio del Gruppo UniCredit del 3T 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA