© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ladi Leonardo Del Vecchio, lae lache sommate controllano il 5% di Unicredit , nelle ultime settimane avrebbero creato un asse perper definire il profilo del nuovo CEO, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore. Nelle prossime settimane, il board di UniCredit metterà a punto la lista deie, in contemporanea, procederà alla consultazioni per scegliere il sostituto di Jean Pierre Mustier.Sebbene il CdA di UniCredit, per statuto, è tenuto a presentare in autonomia una lista di maggioranza di amministratori da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di aprile, nelle ultime settimane. Se fossero maggiormente uniti, Leonardo Del Vecchio, Fondazione CariVerona e Fondazione CRT (che controllano rispettivamente l'1,9%, l'1,8 e l'1,6% della banca) potrebbero avere più voce in capitolo nelle scelte del nuovo management dell'istituto.Il gruppetto di azionisti avrebbe in comune anche la, paragonata a una "riedizione della fusione politica con Capitalia", secondo le fonti de Il Sole 24 Ore, che riferisce di due incontri di Padoan, accompagnato dal presidente uscente Cesare Bisoni, con i rappresentanti delle due Fondazioni del Nord e della Delfin.