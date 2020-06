Unicredit, da asta TLTRO III BCE 94,3 miliardi

(Teleborsa) - UniCredit conferma di aver ottenuto, nell'asta odierna TLTRO III della BCE, l'assegnazione di 94,3 miliardi di euro a livello di Gruppo in linea con l'importo massimo richiedibile.



Nello specifico, il totale delle operazioni è ripartito in 51,3 miliardi a UniCredit Spa, 25,7 miliardi a UniCredit Bank AG, 15,4 miliardi a UniCredit Bank Austria AG e 1,9 miliardi alle banche della CEE.



Il Gruppo specifica in una nota che le operazioni in essere del TLTRO II, pari a 50,7 miliardi di euro, saranno rimborsati entro fine mese.



La partecipazione al TLTRO - conclude la nota - ha lo scopo di supportare i clienti del Gruppo UniCredit. © RIPRODUZIONE RISERVATA